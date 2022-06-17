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Звільнення Півдня буде пізніше, ніж Донбасу, - Згурець

17 червня, 2022 п'ятниця
17:50
війна з Росією Сергій Згурець

Експерт Defence Express Сергій Згурець вважає, що головне для нас – стримати ворога на Донбасі та стабілізувати лінію фронту, а потім вже думати про Південь

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ситуація на Півдні полягає у тому, що там тривають тактичні бойові дії. Ворог здійснював і вчора, і сьогодні вночі обстріли по всіх ділянках лінії зіткнення. Це безпосередньо  по Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях, щоб мінімізувати дії наших сил. Також противник здійснює інженерні укріплення та підтягує протиповітряну оборону до цих ділянок" – зазначив експерт.

Аналітик пояснив, що російські війська готуються до захисту зон, які на сьогодні знаходяться під їхнім контролем.

"Щодо звільнення Півдня, то головне для нас – стримати ворога на Донбасі та стабілізувати лінію фронту, завдати противнику збитків, а потім вже думати про Південь. Думаю, що Південь буде пізніше, ніж Донбас" – зауважив Сергій Згурець.

  • 10 червня ОК Південь" у звіті повідомила, що Росія вочевидь поставила на паузу морську десантну операцію
  • 14 червня ОК Південь" інформував, що на Півдні ворог, скований у можливостях маневру на суходолі, має варіант тільки відступу на рубежі оборони
  • 17 червня Інститут вивчення війни опублікував повідомлення, що на Херсонщині окупанти можуть влаштувати атаки під чужим прапором

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Запорізька область
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