Звільнення Півдня буде пізніше, ніж Донбасу, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ситуація на Півдні полягає у тому, що там тривають тактичні бойові дії. Ворог здійснював і вчора, і сьогодні вночі обстріли по всіх ділянках лінії зіткнення. Це безпосередньо по Херсонській, Запорізькій, Миколаївській областях, щоб мінімізувати дії наших сил. Також противник здійснює інженерні укріплення та підтягує протиповітряну оборону до цих ділянок" – зазначив експерт.

Аналітик пояснив, що російські війська готуються до захисту зон, які на сьогодні знаходяться під їхнім контролем.

"Щодо звільнення Півдня, то головне для нас – стримати ворога на Донбасі та стабілізувати лінію фронту, завдати противнику збитків, а потім вже думати про Південь. Думаю, що Південь буде пізніше, ніж Донбас" – зауважив Сергій Згурець.