Впродовж доби на півдні ЗСУ знищили 28 загарбників та 10 одиниць техніки

Про це повідомило у Фейсбуці Оперативне командування "Південь".

"Але з повітря противник здійснив дві гелікоптерні атаки парами Мі-8 по наших позиціях на Миколаївщині та Херсонщині. В районі Снігурівки відбувся повітряний бій. З винищувача Су-35 було випущено рекету "повітря-повітря" по парі наших Мі-8. Гелікоптерам вдалось ухилитися. Противник, економлячи ракети, ретирувався", - йдеться у повідомленні.

Упродовж доби продовжувалися спроби повітряної розвідки противником за допомогою БПЛА. На додачу до збитого ранком над Миколаєвом "Орлана-10", на Херсонщині зенітно-ракетний підрозділ "заземлив" вщент ще один, а зі стрілецької зброї влучили й у звичайний квадрокоптер.

Загалом під час виконання вогневих завдань, в тому числі й нашими ракетно-артилерійськими підрозділами, противнику завдано втрат у кількості 28 рашистів, та 10 одиниць техніки, серед яких, окрім повітряних "розвідників", гаубиця "Мста-Б", командно-штабна машина, п'ять одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки.

Українські підрозділи також завдали двох авіаційних ударів на Миколаївщині та Херсонщині по скупченню живої сили й ворожої техніки. Їх результати уточнюються.

Корабельне угруповання ворожого флоту в північно-західній частині Чорного моря наразі становить чотири кораблі, носії крилатих ракет, та три вдк. Блокада судноплавства, психологічний тиск та загрози з моря залишаються актуальними.

Нагадаємо, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники 13 червня знищили майже 50 російських загарбників, склад із боєприпасами, БПЛА, БМП тощо.

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