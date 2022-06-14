Впродовж 13 червня ЗСУ на сході знищили 48 загарбників, склад з боєприпасами та ворожу техніку

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 13 червня, наші воїни знищили: особового складу – 48, БМП – 1, спеціальна техніка – 1, мінометів – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1, склад із б/п – 2, склад із ПММ – 1", - йдеться у повідомленні.

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