Росія поставила на паузу морську десантну операцію, - звіт ОК "Південь"

Про це повідомляють у вечірньому звіті ОК "Південь".

Ситуація у Чорному морі

Корабельне угруповання чорноморського флоту тримає напоготові до здійснення ракетних ударів 4 кораблі та 1 підводний човен. Разом з ними на чергуванні 1 великий десантний корабель. Загроза ракетних атак залишається, вірогідність морської десантної операції – вочевидь поставлена на паузу.

Ситуація на Півдні України

Ситуація в нашій операційній зоні залишається стабільно напруженою. Противник веде бойові дії на займаних рубежах, укріплюється та мінує підступи до своїх позицій. Сил, ресурсів та мотивації вести наступальні дії не має.

Ситуація на Херсонщині

Нашою авіацією нанесено серію ударів по опорному пункту, місцям скупчення техніки та особового складу, по налаштованій понтонній переправі та польовим складам противника в п’ятьох різних населених пунктах Херсонщини.

Втрати Росії на Півдні України

Знищено 33 окупантів, реактивну систему залпового вогню "Град", кілька одиниць броньованої техніки, 3 склади боєприпасів та 2 пально-мастильних матеріалів. Решта ворожих втрат уточнюється.

"Лишаємось свідомими і пильними, правильно і швидко реагуємо на сигнали повітряної тривоги, довіряємо силам оборони, віримо в нашу перемогу", - наголошують у "Півдні".

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