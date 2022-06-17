Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні стабільно напружена. Противник продовжує ведення бойових дій по рубежах оборони. Нових ударних угруповань не створює, активності не проявляє", - пишуть в ОК.

Ситуація на Херсонщині

Напруженою залишається ситуація в окупованих населених пунктах всього Бериславського району.

Постійні бойові дії, розтрощені будинки, знищена соціальна інфраструктура, заміновані поля, дороги, мости – такі наслідки "руського миру" у більшості сіл Високопільської, Нововоронцовської, Калинівської, Великоолександрівської та інших громад.

Ситуація на Миколаївщині

Продовжуються ракетні удари по Миколаєву. Вранці 2 крилатими ракетами атаковані 2 райони міста. Пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні автівки, промислові та виробничі об’єкти. За попередньою інформацією одна цивільна особа загинула, шістьох поранено. Серед поранених є дитина. Наразі ведуться рятувальні роботи. Інформація уточнюється.

Також сьогодні, 17 червня, зранку тривали обстріли Широківської та Березнегуватської громад. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Внаслідок вечірнього обстрілу села Парутине Куцурубської громади поранено двох цивільних осіб. В Шевченківській громаді після обстрілів зайнялися три господарчі будівлі.

Втрати Росії

Завдяки діям ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ - Росія втратила 36 окупантів та 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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