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Головна війна з Росією На Херсонщині окупанти можуть влаштувати атаки під чужим прапором, - ISW

На Херсонщині окупанти можуть влаштувати атаки під чужим прапором, - ISW

17 червня, 2022 п'ятниця
04:59
війна з Росією окупанти рф

Російські окупанти можуть влаштовувати атаки під чужим прапором біля Херсону

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Російські окупанти здатні воювати під чужим прапором, щоб завадати населенню підтримувати українські контрнаступальні операції.

"Українське Південне оперативне командування заявило, що російські війська прагнуть дестабілізувати громадську думку в Херсоні та звинувачують українські сили у нанесенні ударів по цивільній інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

У звіті також відзначають, що росіяни укріплюють резервні позиції на Півдні України. Окупанти покращили оборонні позиції в районі Безводного та Іщенки.

  • 15 червня повідомлялось, що українці починають наступ, щоб, повернути Херсон, територію, яка зараз повністю контролюється російськими військами.
  • 16 червня окупаційна "влада" Херсонщини повідомила, що народжені після 24 лютого діти автоматично отримуватимуть громадянство РФ.

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