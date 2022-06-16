Окупаційна "влада" Херсонщини повідомила, що народжені після 24 лютого діти автоматично отримуватимуть громадянство РФ
"Нововведення" стосується також і дітей-сиріт Херсонської області
Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський та пропагандистське російське видання РИА Новости.
За його даними, попри всі зусилля окупантів, жителі області відмовлялися і продовжують відмовлятися отримувати паспорти РФ.
"Тому орки через своїх ставлеників "обрадували" жителів Херсонської області, що всі діти, народжені на її території, автоматично "в їхньому розумінні" стають громадянами РФ. І те саме правило орки поширили на дітей-сиріт", - розповідає Соболевський.
За його словами, із самого початку повномасштабного вторгнення дитячі будинки забезпечувалися усім необхідним виключно зусиллями волонтерів та небайдужих жителів області. Крім того, Соболевський відзначив значний вклад Миколаївщини у допомогу сиротам.
"Дітьми орки стали цікавитися лише тоді, коли їм стало відомо, що ми працюємо у напрямку їхньої евакуації. Тільки тоді росіяни одночасно в Каховці та Херсоні розвели бурхливу діяльність, "аби припинити порушення прав дітей". Саме з цією фразою вони проводили обшуки у місцях розміщення сиріт", - заявляє Соболевський.
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