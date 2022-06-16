Про це повідомляє перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський та пропагандистське російське видання РИА Новости.

За його даними, попри всі зусилля окупантів, жителі області відмовлялися і продовжують відмовлятися отримувати паспорти РФ.

"Тому орки через своїх ставлеників "обрадували" жителів Херсонської області, що всі діти, народжені на її території, автоматично "в їхньому розумінні" стають громадянами РФ. І те саме правило орки поширили на дітей-сиріт", - розповідає Соболевський.

За його словами, із самого початку повномасштабного вторгнення дитячі будинки забезпечувалися усім необхідним виключно зусиллями волонтерів та небайдужих жителів області. Крім того, Соболевський відзначив значний вклад Миколаївщини у допомогу сиротам.

"Дітьми орки стали цікавитися лише тоді, коли їм стало відомо, що ми працюємо у напрямку їхньої евакуації. Тільки тоді росіяни одночасно в Каховці та Херсоні розвели бурхливу діяльність, "аби припинити порушення прав дітей". Саме з цією фразою вони проводили обшуки у місцях розміщення сиріт", - заявляє Соболевський.

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