Про це інформує Центр журналістських росзлідувань.

Уранці 15 червня окупанти призначили гауляйтером Таврійська жителя сусідньої Каховки Четкарьов Євген Юрійович. Росіяни представили "мера" співробітникам міської ради, однак вони відмовилися працювати під його "очільництвом".

"Четкарьова привезли в супроводі кількох невідомих нам осіб, зібрали всіх, хто був на той момент в будівлі міськради і заявили, що відтепер він є нашим "мером". Перед нами виступив і сам гауляйтер. Він зізнався, що взагалі нічого не тямить в місцевому самоврядуванні, тому розраховує на нашу допомогу і підтримку. Але працювати під його "керівництвом" ніхто не погодився. Відмовились усі – і рада ветеранів, і представники соцслужби, ніхто не захотів залишатися з Четкарьовим в одному приміщенні. Всі вийшли", – розповів на умовах анонімності співробітник Таврійської міськради.

За його словами, гауляйтера загарбники шукали дуже довго, навіть пропонували очолити окупаційну "адміністрацію" деяким місцевим жителям, проте усі вони відмовилися.

"Зараз у місті продовжують працювати всі комунальні підприємства. Але якщо окупанти прийдуть й туди, боюсь, Таврійськ узагалі залишиться без комунальних працівників. Не думаю, що хтось з них захоче стати зрадником", – додав інформатор.

Як повідомляє Центр журналістських росзлідувань, Євген Четкарьов є адвокатом, керівником і співзасновником громадської організації "Адвокатське об’єднання "Адвокатська компанія "Четкарьов і партнери", а також співзасновником каховської міської молодіжної спортивної громадської організації, яка наразі перебуває в процесі припинення.

"Головну роботу в їхньому сімейному адвокатському бізнесі завжди виконував батько, Юрій Четкарьов, який колись працював слідчим Каховського районного відділу поліції. Особливою повагою і батько, і син ніколи не користувались. А про Євгена всі говорили, що він "гнида гнидою". Також він ніколи не ліз в політику і був завжди пасивним", – на умовах анонімності повідомив колишній поліцейський з Каховки.

Як вказано на сайті Національної Асоціації Адвокатів України, Євген Четкарьов обліковується у Раді адвокатів Херсонської області, має свідоцтво №440, видане 9 квітня 2009 року Херсонською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (КДКА).

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