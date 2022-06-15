English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Кримінал На Херсонщині окупанти призначили "мером" Таврійська колаборанта із Каховки, - Центр журналістських розслідувань

На Херсонщині окупанти призначили "мером" Таврійська колаборанта із Каховки, - Центр журналістських розслідувань

15 червня, 2022 середа
20:41
Кримінал Херсонська область

Міська рада Таврійська відмовилася працювати під "керівництвом" колаборанта

Про це інформує Центр журналістських росзлідувань.

Уранці 15 червня окупанти призначили гауляйтером Таврійська жителя сусідньої Каховки Четкарьов Євген Юрійович. Росіяни представили "мера" співробітникам міської ради, однак вони відмовилися працювати під його "очільництвом".

"Четкарьова привезли в супроводі кількох невідомих нам осіб, зібрали всіх, хто був на той момент в будівлі міськради і заявили, що відтепер він є нашим "мером". Перед нами виступив і сам гауляйтер. Він зізнався, що взагалі нічого не тямить в місцевому самоврядуванні, тому розраховує на нашу допомогу і підтримку. Але працювати під його "керівництвом" ніхто не погодився. Відмовились усі – і рада ветеранів, і представники соцслужби, ніхто не захотів залишатися з Четкарьовим в одному приміщенні. Всі вийшли", – розповів на умовах анонімності співробітник Таврійської міськради.

За його словами, гауляйтера загарбники шукали дуже довго, навіть пропонували очолити окупаційну "адміністрацію" деяким місцевим жителям, проте усі вони відмовилися.

"Зараз у місті продовжують працювати всі комунальні підприємства. Але якщо окупанти прийдуть й туди, боюсь, Таврійськ узагалі залишиться без комунальних працівників. Не думаю, що хтось з них захоче стати зрадником", – додав інформатор.

Як повідомляє Центр журналістських росзлідувань, Євген Четкарьов є адвокатом, керівником і співзасновником громадської організації "Адвокатське об’єднання "Адвокатська компанія "Четкарьов і партнери", а також співзасновником каховської міської молодіжної спортивної громадської організації, яка наразі перебуває в процесі припинення.

"Головну роботу в їхньому сімейному адвокатському бізнесі завжди виконував батько, Юрій Четкарьов, який колись працював слідчим Каховського районного відділу поліції. Особливою повагою і батько, і син ніколи не користувались. А про Євгена всі говорили, що він "гнида гнидою". Також він ніколи не ліз в політику і був завжди пасивним", – на умовах анонімності повідомив колишній поліцейський з Каховки.

Як вказано на сайті Національної Асоціації Адвокатів України, Євген Четкарьов обліковується у Раді адвокатів Херсонської області, має свідоцтво №440, видане 9 квітня 2009 року Херсонською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури (КДКА).

  • Мер Святогірська, звинувачений у держзраді, перейшов на бік окупантів і очолить "адміністрацію" міста

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Херсонщина
війна з Росією
колаборанти
Каховка
новини Херсонщини
Читайте також:
росія солдат
15 червня, 2022 середа
Армія РФ потребує загальної мобілізації і кількох місяців на перегрупування, Путін не погоджується, - Bloomberg
Володимир Зеленський
14 червня, 2022 вiвторок
Зеленський відповів на слова Байдена про "небажання чути попередження про російське вторгнення"
ЗСУ
14 червня, 2022 вiвторок
Залишилося 10 км: ЗСУ впритул наблизились до Ізюма, - Ukraine Battle Map
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.38
    Купівля 34.38
    Продаж 35.23
  • EUR
    Купівля 35.77
    Продаж 37.01
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
15 червня
21:35
Олексій Данілов
Росія відмовилася від ідеї "референдумів" на окупованих територіях. Вона відкрито анексуватиме їх, - Данілов
21:30
ракетні системи США
Американські ракетні системи HIMARS надійдуть в Україну до кінця червня
21:28
метро Харків
Кілька станцій харківської підземки закрили через загрозу ворожого авіаудару, - міськрада
21:13
ракетні системи
Канада, Польща, Словаччина, Нідерланди та Німеччина повідомили про нове озброєння, яке передадуть Україні
21:11
Ф’юрі – Вайт
Ф'юрі повідомив, скільки коштуватиме його повернення на ринг
21:11
Окупанти двічі поцілили по Новомосковському району Дніпропетровщини
21:09
Написи окупантів у Богданівці
Путін нагородив орденом Жукова танковий полк, причетний до воєнних злочинів у Богданівці під Києвом
20:51
Допомога фронту від Фонду Порошенка
Бронежилети, шоломи, морозильні камери і переноски для гранатометників. Порошенко розповів про чергову партію допомоги фронту
20:43
американські добровольці Роберт Дрюк (ліва) та Енді Хуін
Під Харковом в полон до росіян потрапили двоє американських добровольців, - The Telegraph
20:33
Генерал Дмитро Марченко
Керченський міст є ціллю номер один для українських військових, - генерал Марченко
20:20
Олаф Шольц, Емманюель Макрон, Маріо Драгі
Макрон, Шольц та Драгі таки приїдуть до Києва перед рішенням Єврокомісії про кандидатство України в ЄС, - FT
20:12
Володимир Зеленський і Джо Байден
Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні на $1 млрд, а перед цим поспілкувався із Зеленським
20:08
Підтримали російську агресію: з НАН України виключили Азарова та ще 20 осіб
19:56
Мевлют Чавушоглу
Туреччина готова допомогти з перевезенням українського зерна, але чекає на відповідь Росії
19:50
Льодовий палац у Сєверодонецьку згорів
З 24 лютого РФ знищила або пошкодила 94 спортивні об'єкти в Україні
19:40
Війна з Росією, Генштаб ЗСУ
В Бєлгороді окупанти залучають медпрацівників з інших регіонів, що свідчить про значні втрати військ РФ, - Генштаб
19:19
Газпром
Оплата в рублях не допомогла. "Газпром", вслід за Німеччиною, скоротив поставки газу в Італію
19:17
Єнс Столтенберг
Вперше з часів холодної війни НАТО розмістить заздалегідь призначені сили та озброєння на східному фланзі, - Столтенберг
18:50
Шевченко в "Динамо"
Шевченко прилітав з Лондона у п’ятницю, тренувався, грав за "Динамо" і летів назад, - ексгравець киян Дуду
18:41
Інфографіка
Пошук зниклих людей
У Міноборони українцям пояснили, як шукати зниклих безвісти під час війни
18:36
Еммануель Макрон
Заявка Молдови на вступ до ЄС цілком законна, - Макрон
18:35
Ексклюзив
Роман Цимбалюк
Ми повинні знищити окупантів, щоб усі наступні покоління росіян боялися українців, - журналіст Цимбалюк
18:27
Ураган
Росія знову обстріляла Дніпропетровщину з "ураганів"
18:23
Посол США в Україні обговорила з міністром цифрової трансформації України кіберзахист та цифровізацію країни
18:18
Загарбники пошкодили склад із метанолом на Азоті
РФ поширює фейк, що ЗСУ використовують цивільних на заводі Азот, як живий щит
18:14
Станіслав Шевчук (справа)
Терористи та неонацисти. США ввели санкції проти трьох представників російських ультраправих угрупувань
18:07
мавпяча віспа
ВООЗ хоче перейменувати мавпячу віспу - кажуть, що назва хвороби дискримінаційна
18:05
санкції проти Росії
Санкції США проти Росії можуть вплинути на пенсії американців, - Bloomberg
18:00
Наживо
Власні назви
Як розвіяти чари російської літератури? О 19:00 на ютубі Еспресо стартує проєкт "Власні назви" з Мирославою Барчук
17:57
Ексклюзив
Путін Ердоган
Туреччина домовляється з Росією про контрабандне українське зерно, що може дуже нашкодити Анкарі, - військовий експерт Лакійчук
17:48
Рамштайн 3
Грузія, Молдова та Еквадор приєдналися до зустрічі оборонних донорів України у "форматі Рамштайн"
17:43
протикорабельні ракети Harpoon
США виділять близько $1 млрд на протикорабельні ракетні системи, снаряди для гаубиць і артилерійські ракети для України, - Reuters
17:41
Аптека в тимчасово окупованому Донецьку
СБУ викрила київську фармкомпанію, яка перерахувала терористам "ДНР" близько 8 млн грн
17:31
Ексклюзив
Журналіст Роман Цимбалюк
Якщо ми опустимо руки, росіяни знищать усіх українців, - журналіст Роман Цимбалюк
17:31
Рамштайн-3
У штаб-квартирі НАТО розпочалася зустріч контактної групи з оборони України "Рамштайн-3"
17:27
Євген Єнін
Завдяки допомозі населення МВС запобігло теракту проти керівництва України, - перший заступник міністра Єнін
17:16
газ
У Німеччині назвали "політичним" рішення "Газпрому" скоротити газопостачання через "Північний потік-1"
17:09
Ілля Кива
Суд заборонив Соціалістичну партію України, від якої Кива балотувався у президенти
17:06
Путін
Імовірність заколоту в РФ та особистої небезпеки для Путіна зростає щодня, - ексдепутат Держдуми
17:03
Гранати по $100, автомати – від $1200: на Київщині затримали торговця зброєю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV