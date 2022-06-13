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Мер Святогірська, звинувачений у держзраді, перейшов на бік окупантів і очолить "адміністрацію" міста

13 червня, 2022 понедiлок
14:01
Кримінал Володимир Бандура та Денис Пушилин

ДБР звинуватило мера Святогірська Володимира Бандуру в державній зраді. Російська влада в тимчасово окупований Донеччині призначила колабораціоніста головою "адміністрації" міста

Про це інформує Державне бюро розслідувань.

Володимир Бандура після окупації Святогірська перейшов на бік російських загарбників. Зрадник активно й публічно підтримує "руський мір", роздає інтерв'ю РФ, знеславлює ЗСУ та державну владу України. Також поширив російський фейк про начебто підпал українською армією Всіхсвятського скиту Святогірської лаври.

Голова ради "ДНР" Денис Пушилин і телеграмі підтвердив факт очолення "адміністрації" Святогірська Володимиром Бандурою.

ДБР розпочало щодо мера досудове розслідування за фактом держзради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру. Зраднику передбачає позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення.

  • СБУ викрила в колабораціонізмі колишнього народного депутата України, який ще є заслуженим юристом, та депутатку Херсонської міськради від ОПЗЖ. Зрадники співпрацювали з російськими окупантами, "здавали" патріотів, співпрацювали з ФСБ і навіть створили у Херсоні псевдо-військово-цивільну адміністрацію. Зловмисникам повідомлено про підозру.
  • 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
  • 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
  • 10 травня слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування відносно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії, обвинувальний акт скерували до суду.

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позбавлення волі
війна з Росією
досудове розслідування
Державне бюро розслідувань
колабораціонізм
колабораційна діяльність
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