Суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду
Суддя Личаківського райсуду Львова обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою нардепу Іллі Киві
Про це повідомила пресслужба суду у Facebook.
Йому інкримінують посягання на територіальну цілісність, державну зраду і використання та пропаганди комуністичної символіки.
Клопотання розглянуто за правилами ч.6 ст.193 КПК України, якою передбачено, що слідчий суддя може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного.
- 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
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