Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Слідчі Державного бюро розслідувань закінчили розслідування стосовно колишнього народного депутата Іллі Киви за антиукраїнські дії. 10 травня обвинувальний акт було скеровано до суду. Іллю Киву звинувачено в державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність України, закликах до захоплення державної влади та поширення комуністичної символіки.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Зокрема, як з'ясували слідчі, перебуваючи на території Росії, Кива взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Там він публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу й захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента України й інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни.

За день до вторгнення Росії на територію України, 23 лютого, тоді ще нардеп Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України. 3 березня "Опозиційна платформа – За життя" виключила його зі своїх лав.

6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві в державній зраді й анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.

10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.

ДБР зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.

29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

19 квітня Кива заявив про намір просити політичного притулку в Росії.

20 квітня стало відомо, що ДБР за рішенням суду розслідуватиме антиукраїнські дії колишнього нардепа.

21 квітня Кива попросив у Путіна політичного притулку та громадянства Росії.

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Іллю Киву "зробили запроданцем Медведчук, великі гроші і ефіри на російському телебаченні". Аваков заявив, що якби його зустрів, то власноручно застрелив би

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