Нардепа Киву офіційно виключили з фракції "ОПЗЖ"

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



"Про спосіб голосування не можу розказати з міркувань безпеки, але воно було. За виключення Киви проголосувала більшість фракції, що і було оформлено відповідним протоколом. Цей протокол і звернення фракції ОПЗЖ стали підставою для оголошення спікером рішення про виключення Киви", - розповів виданню член ОПЗЖ Нестор Шуфрич.



Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко ініціював процес виключення Іллі Киви 26 лютого, щоб він "не заважав мирному процесу, який має відбутися в Україні".



Кива 2 березня назвав це рішення фракції заангажованим, а Бойка - "зрадником" і "агентом англійської розвідки".

Нагадаємо, за даними УП, низка нардепів та бізнесменів покинули межі країни напередодні анонсованої у західній пресі дати нібито нападу Росії, серед них і нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива. Згодом Зеленський закликав олігархів, нардепів та чиновників повернутися до України.

16 лютого Ілля Кива заявив, що не буде повертатися до України з Іспанії, тому що це "не його війна".