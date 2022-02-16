"Не буду за тебе, г***у, віддавати життя": Кива заявив, що це "не його війна" і захищати Зеленського він не планує
Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива заявив, що не буде повертатися до України з Іспанії, тому що це "не його війна"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відео нардепа.
Кива назвав переслідування з боку влади і правоохоронних органів зокрема, за те, що "у тебя иная позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть" головною причиною небажання повертатися в Україну
"Ти кажеш: "Повертайтесь". Куди?.. Ви бажаєте захисту… Це не моя війна. Американська історія. Не буду тебе захищати, Зеленський. І не буду я за тебе, г***у, віддавати своє життя. Я мав дві контузії, а ти в цей час х**м по роялю возив. За "бабки", - заявив нардеп.
- Нагадаємо, за даними УП, низка нардепів та бізнесменів покинули межі країни напередодні анонсованої у західній пресі дати нібито нападу Росії, серед них і нардеп від "ОПЗЖ" Ілля Кива. Згодом Зеленський закликав олігархів, нардепів та чиновників повернутися до України.
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