"Не буду за тебе, г***у, віддавати життя": Кива заявив, що це "не його війна" і захищати Зеленського він не планує

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на відео нардепа.



Кива назвав переслідування з боку влади і правоохоронних органів зокрема, за те, що "у тебя иная позиция и за то, что ты обличаешь и критикуешь власть" головною причиною небажання повертатися в Україну



"Ти кажеш: "Повертайтесь". Куди?.. Ви бажаєте захисту… Це не моя війна. Американська історія. Не буду тебе захищати, Зеленський. І не буду я за тебе, г***у, віддавати своє життя. Я мав дві контузії, а ти в цей час х**м по роялю возив. За "бабки", - заявив нардеп.



