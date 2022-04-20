ДБР заочно розслідуватиме антиукраїнські дії екснардепа Киви, підозрюваного в держзраді
ДБР за рішенням суду розслідуватиме антиукраїнські дії колишнього нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви
Про це повідомили в ДБР.
"За зверненням Державного бюро розслідування, суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді. Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно екснардепа Іллі Киви", - зазначили у відомстві.
Його підозрюють у держзраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганду війни та закликах до насильницької зміни влади. Зокрема, у РФ депутат узяв участь у російському пропагандистському шоу, де публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу й захоплення влади в Україні. Ілля Кива пропонував фізично усунути президента Володимира Зеленського й інших українських високопосадовців, закликав до агресивної війни в Україні. Зараз тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.
- Нагадаємо, 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
- 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
- ДБР зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.
- 29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.
- 19 квітня Ілля Кива заявив про намір просити політичного притулку в Росії.
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