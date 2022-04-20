ДБР заочно розслідуватиме антиукраїнські дії екснардепа Киви, підозрюваного в держзраді

Про це повідомили в ДБР.



"За зверненням Державного бюро розслідування, суд надав дозвіл на заочне розслідування стосовно колишнього народного депутата України Іллі Киви за підозрою у державній зраді. Слідчі Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора здійснюють спеціальне (заочне) досудове розслідування стосовно екснардепа Іллі Киви", - зазначили у відомстві.



Його підозрюють у держзраді й порушенні територіальної цілісності, пропаганду війни та закликах до насильницької зміни влади. Зокрема, у РФ депутат узяв участь у російському пропагандистському шоу, де публічно закликав вище керівництво Росії до насильницької зміни конституційного ладу й захоплення влади в Україні. Ілля Кива пропонував фізично усунути президента Володимира Зеленського й інших українських високопосадовців, закликав до агресивної війни в Україні. Зараз тривають слідчі дії для скерування обвинувального акту до суду для розгляду по суті.

Нагадаємо, 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.

10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.

ДБР зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.

29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

19 квітня Ілля Кива заявив про намір просити політичного притулку в Росії.

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