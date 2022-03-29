Киві оголосили ще одну підозру - за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За матеріалами слідства, колишній депутат, перебуваючи у РФ, взяв участь в одному з пропагандистських шоу.



Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента та інших високопосадовців, а також публічно закликав до ведення агресивної війни проти України.

Підозру повідомлено у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) КК України.

Нагадаємо, 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.

10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.

ДБР вже зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.