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Киві оголосили ще одну підозру - за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади

29 березня, 2022 вiвторок
18:59
Суспільство Ілля Кива

Екснардепу від ОПЗЖ Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За матеріалами слідства, колишній депутат, перебуваючи у РФ, взяв участь в одному з пропагандистських шоу.

Кива публічно закликав вище керівництво РФ до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути президента та інших високопосадовців, а також публічно закликав до ведення агресивної війни проти України.

Підозру повідомлено у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 109 (Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) та 436 (Пропаганда війни) КК України.

  • Нагадаємо, 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
  • 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
  • ДБР вже зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.

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війна з Росією
повідомлення про підозру
Ілля Кива
ДБР
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