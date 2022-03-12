ДБР ініціює міжнародний розшук нардепа Іллі Киви

Про це йдеться в повідомленні ДБР, передає Еспресо.TV.

"Слідчі ДБР зібрали необхідний пакет документів для оголошення Іллі Киви в міжнародний розшук, який найближчим часом буде скеровано до закордонних колег", - йдеться у повідомленні.

В ДБР також нагадали, що за день до вторгнення Росії на територію України Ілля Кива записав відеопривітання з Днем радянської армії і озвучив потребу у визволенні України.



Сам Кива зараз перебуває за кордоном. А партія, до якої він належав – "Опозиційна платформа – За життя", 3 березня виключила його зі своїх лав.

Нагадаємо, 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.

А 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.