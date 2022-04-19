Кива заявив про намір просити політичного притулку в Росії

Про це Кива повідомив у telegram.

Екснардеп заявив, що пішов на такий крок, оскільки українська влада "має намір його вбити, намагається викрасти та вимагає видати".

"Вимога у Москви видати мене для зведення рахунків, як із опозиційним політиком, свідчить лише про одне - їхнє бажання мене вбити. Сьогодні вони провалили всі спроби мого викрадення та йдуть на безпрецедентний крок. Вони вимагають видати мене у зв'язку із необхідністю проведення слідчих дій за статтею державна зрада – за привітання Володимира Путіна з днем народження", - написав Кива.

Через це він має намір просити у Росії політичного притулку.

"У ситуації, що склалася, повідомляю, що маю намір офіційно просити захисту і політичного притулку в Росії" - заявив Кива.

6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.

10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.

ДБР вже зібрало необхідні документи для оголошення Киви в міжнародний розшук.

29 березня Іллі Киві слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb