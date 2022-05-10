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Аваков: Якщо зараз зустрів би Киву, то застрелив його - так треба вчиняти зі зрадниками та негідниками

10 травня, 2022 вiвторок
05:50
Суспільство Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що Іллю Киву зробив запроданцем Медведчук, великі гроші і ефіри на російському телебаченні. За словами Авакова, якщо б він його зустрів, то власноручно застрелив би

Про це він розповів у інтерв’ю на каналі "Україна 24", передає Еспресо.

"Якщо б у мене була можливість, я б застрелив його (Іллю Киву, - ред). І так зробив би кожен, в кого була б у такий момент зброя", - розповів Аваков.

На його думку, саме так варто чинити з будь-яким зрадником та негідником.

"У 2014-2015 році в Дебальцевому Кива поводився відважно і антиросійськи, це було очевидно. Якщо взяти його висловлювання тих років, не впевнений, що вдасться знайти радикальніші", - вважає ексміністр.

На думку Авакова, у житті Киви пізніше з'явився Медведчук, гроші та бажання виступати на російському ТБ.

"У підсумку, ми його бачимо там, де він зараз знаходиться. Негідник закликає бомбити українські міста атомною бомбою. Це не людина вже, а сутність, якої потрібно горіти в пеклі. Переконаний, з ним так і станеться, незалежно від того, помре він від руки українського патріота або від руки росіян, яким буде вигідно так з ним вчинити. Така його доля", — зазначив Аваков.

  • 6 березня 2022 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру Киві та анонсувала оголошення його в міжнародний розшук.
  • 10 березня суд заочно відправив Киву під варту у справі про держзраду.
  • 21 квітня Кива попросив у Путіна політичного притулку та громадянства Росії.

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Арсен Аваков
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Ілля Кива
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