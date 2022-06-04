Росіяни підпалили дерев'яний скит Святогірської лаври
На Донеччині внаслідок російського обстрілу 4 червня загорівся дерев'яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври УПЦ МП
Про це повідомив офіцер 95-ї ДШБ Юрій Кочевенко у фейсбуці.
"Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату", - зазначив військовий.
Український журналіст Денис Казанський написав у телеграмі, що скит загорівся внаслідок російського обстрілу Святогірська.
"Люди, які називали себе "захисниками православ'я" з тупим розлюченістю джгут і знищують православні святині. А патріарх Кирило радісно благословляє таку руйнацію храмів та винищення православних віруючих", додав він.
- Перші обстріли Святогірської лаври окупантами відбулися ще на початку березня.
- 8 травня окупанти повністю зруйнували скит Святогірської лаври на Донеччині.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе