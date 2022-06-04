Про це повідомив офіцер 95-ї ДШБ Юрій Кочевенко у фейсбуці.

"Просто зараз палає дерев’яний Всіхсвятський скит Святогірської лаври Московського патріархату", - зазначив військовий.

Український журналіст Денис Казанський написав у телеграмі, що скит загорівся внаслідок російського обстрілу Святогірська.

"Люди, які називали себе "захисниками православ'я" з тупим розлюченістю джгут і знищують православні святині. А патріарх Кирило радісно благословляє таку руйнацію храмів та винищення православних віруючих", додав він.



Перші обстріли Святогірської лаври окупантами відбулися ще на початку березня.

8 травня окупанти повністю зруйнували скит Святогірської лаври на Донеччині.

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