Окупанти повністю зруйнували скит Святогірської лаври на Донеччині
Російські війська прицільними ударами знищили скит Свято-Успенської Святогірської Лаври Московського патріархату у Донецькій області
Про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України Юрій Кочевенко на своїй сторінці у facebook.
"Руський мір прийшов і прицільно роздовбав цю церкву, це не перший сюди був приліт. Вони свідомо розвалили власну церкву, – говорить він. – Руїна і смерть – це єдине, що несе "рускій мір", навіть тим, хто його чекав".
- Перші обстріли Святогірської лаври окупантами відбулися ще на початку березня.
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