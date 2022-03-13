Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Під обстріл потрапила Святогірська Лавра. Є поранені
Оновлено

Під обстріл потрапила Святогірська Лавра. Є поранені

13 березня, 2022 неділя
07:35
війна з Росією Руйнування у Святогірській лаврі

Російські військові пізно ввечері в суботу, 12 березня 2022 року, завдали удару по Свято-Успенській Святогірській лаврі

Про це із посиланням на Державну прикордонну службу України передає Еспресо.TV.

"Окупанти обстріляли Святогорську лавру в Донецькій області", - зазначають прикордонники.
 


За даними голови місцевого осередку громадської організації "Стоп корупції" Володимира Рибалкіна, о 23:05 руйнування завдала  російська авіація.

"Влучили у жіночий корпус. Наразі з-під уламків дістають поранених та загиблих", - каже він.

Разом з тим, відомості про нібито загиблих у Лаврі з інших джерел не надходять.

Інформацію по удар по Святогірській Лаврі підтверджує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Посадовець наводить фото з місця події.


"Наші "православні брати" обстріляли Святогірську лавру на Донеччині.

Нічого святого у фашистів нема. Їм начхати що бомбити", - наголошує Геращенко.

Зі свого боку у зв’язку з цими подіями намісник Лаври митрополит Святогірський Арсеній записав відеозвернення.
 


"Владика повідомив, що бомба впала біля мосту, який поєднує місто і монастир.

Внаслідок авіаудару були вибиті вікна в Успенському соборі і Покровському храмі. Також постраждала гостинниця Лаври, де на той момент проживало 520 біженців, 200 з яких - діти. Дехто отримав поранення осколками скла від вікон. Усі, хто проживає в монастирі, після удару ночували у підвалах", - йдеться у повідомленні офіційного сайту УПЦ МП.

Довідка

Свято-Успенська Святогірська Лавра є однією з найбільших та найголовніших православних святинь України. Монастир розташовано у мальовничому місці - на скелястому березі ріки Сіверський Донець. Територіально це однойменне місто Святогірськ Донецької області.

Храмовий комплекс наразі підпорядковується УПЦ Московського патріархату.

Ще з 2014 року там знаходять прихисток біженці.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донецька область
УПЦ МП
московський патріархат
Православна церква Московського патріархату
монастир
Донеччина
християни
православні
Святогірська Лавра
Святогірськ
новини Донбасу
новини Донеччини
Святогірський монастир
православна церква
православ'я
Читайте також:
Буча
12 березня, 2022 субота
Карл Більдт: Масштаби втрат свідчать про повну непридатність російської армії
Кирило Буданов
12 березня, 2022 субота
Російський генералітет проти війни – за її продовження лише Путін та Шойгу, - голова ГУР Буданов
Білорусь військо
12 березня, 2022 субота
У Білорусі заявили, що відправляють до кордону України 5 батальйонно-тактичних груп
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 31.07
  • EUR
    Купівля 32.25
    Продаж 34.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
13 березня
07:09
Оновлено
Яворівський полігон
Росія атакувала Яворівський полігон біля Львова
06:47
Російські загарбники обстріляли населений пункт на Луганщині фосфорними боєприпасами. Відео
06:11
діти-біженці
ЦПД дав 7 порад, як допомогти дитині подолати переміщення під час війни
05:40
Яхта Абрамовича
Ховають від санкцій: 139-метрову яхту Абрамовича перегнали з Іспанії до Чорногорії
05:18
У Херсоні лунають вибухи
04:59
ЗАЕС
"Росатом” заперечив інформацію про свій контроль над ЗАЕС
04:45
УЗ Укрзалізниця евакуація
Укрзалізниця оголосила про перехід на стабільний графік: повний розклад руху потягів
04:35
Паралімпіада-2022
Паралімпіада-2022: який вигляд має медальний залік перед стартом останнього дня Ігор
03:40
Росія
РФ витратила на війну проти України суму, яка рівна річному пенсійному бюджету: Росія близька до дефолту вже в квітні
02:54
Ербіль, Ірак
Внаслідок ракетної атаки по Іраку жертв немає, - Reuters
02:37
Скадовськ, окупанти
У Скадовську більше немає окупаційних військ РФ
02:18
У Сумській області 13 березня не буде "зелених коридорів", - голова ОДА
02:09
Ракети, Ірак
До ракетного удару по консульстві США причетна Росія, - журналіст Цаплієнко
01:41
Оновлено
Ірак
В Іраку поруч з посольством США стався ракетний обстріл. Відео
01:29
PayPal
PayPal повністю припиняє обслуговувати платежі в Росії з 18 березня
01:17
Герой України
Зеленський надав звання "Герой України" ще 8 військовим, вперше посмертно нагороджена жінка
01:07
Володимир Зеленський
Росія втрачає мізки, таланти, гроші – її чекає повна деградація, - Зеленський
01:02
Володимир Зеленський
Україну підтримують у всьому світі, а Росію вважають більшим злом, ніж Північну Корею, - Зеленський
00:44
білоруські війська
Військовим керівництвом Білорусі посилено охорону кордону з Україною, зберігається висока ймовірність участі білорусів у війні, - Генштаб
00:23
Мелітополь опудало Путін
Стало відомо, хто ще приєднався до російських колаборантів у Мелітополі
00:22
Морський порт
Лише два морські порти в Україні функціонують, зв'язок з Маріуполем втрачений
00:02
Верховна Рада
Наступного тижня заплановано засідання Верховної Ради, - віце-спікер
2022, субота
12 березня
23:46
ліквідовані російські солдати
Лікарні і морги у білоруських містах переповнені російськими окупантами, - ЗМІ
23:25
Віталій Кім
На Миколаївщині колона ворога підірвалась на мінах, - голова ОВА
23:21
ДПСУ
Прикордонники спільно з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону на Харківщині
23:03
Каховка
У Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст, - ІМІ
22:42
ЧАЕС
Захоплена окупантами ЧАЕС досі не підключена до енергомережі, - Енергоатом
22:39
Ірина Верещук
Із 14 гуманітарних коридорів 12 березня спрацювало 9, – Верещук
22:35
Ексклюзив
Україна-НАТО
Це казки, що закриття неба над Україною спровокує Третю світову війну. Вона вже триває, – Валерій Чалий
22:19
Знищено командний пункт ворога
Знищено ще один командний пункт ворога, - Залужний
22:05
Ексклюзив
Валерій Чалий
Необхідно наголошувати світу, що це не просто війна, а воєнні злочини проти людства та ядерний терор, – Чалий
22:03
Галина Данильченко
У Мелітополі "гауляйтером" російської влади стала депутатка від ОПЗЖ
21:52
Жозеп Боррель
РФ може продовжити агресію нападом на одну з країн НАТО, - Боррель
21:43
Херсон
Херсонщина – це Україна. Депутати облради виступили проти створення псевдореспубліки
21:34
прикордонники
Під Маріуполем прикордонники знищили 15 окупантів
21:14
деокупаціїя Крим
Приблизно 80 людей, які служили в окупованому Криму відмовились воювати проти України, - Ґрати
21:06
Кадирівці
"Кадирівці" у Бородянці розстріляли 12 поранених росіян, що чекали евакуації, - розвідка
20:47
Інтернаціональний легіон
Понад 600 чехів виявили бажання воювати за Україну
20:34
МАГАТЕ
В Україну приїде гендиректор МАГАТЕ, - Енергоатом
20:28
Stinger
На Харківщині з ПЗРК Stinger знищили російський літак, він упав у РФ, - голова ОВА Синєгубов
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV