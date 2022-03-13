Під обстріл потрапила Святогірська Лавра. Є поранені

Про це із посиланням на Державну прикордонну службу України передає Еспресо.TV.



"Окупанти обстріляли Святогорську лавру в Донецькій області", - зазначають прикордонники.





За даними голови місцевого осередку громадської організації "Стоп корупції" Володимира Рибалкіна, о 23:05 руйнування завдала російська авіація.



"Влучили у жіночий корпус. Наразі з-під уламків дістають поранених та загиблих", - каже він.



Разом з тим, відомості про нібито загиблих у Лаврі з інших джерел не надходять.



Інформацію по удар по Святогірській Лаврі підтверджує радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.



Посадовець наводить фото з місця події.



"Наші "православні брати" обстріляли Святогірську лавру на Донеччині.



Нічого святого у фашистів нема. Їм начхати що бомбити", - наголошує Геращенко.



Зі свого боку у зв’язку з цими подіями намісник Лаври митрополит Святогірський Арсеній записав відеозвернення.





"Владика повідомив, що бомба впала біля мосту, який поєднує місто і монастир.



Внаслідок авіаудару були вибиті вікна в Успенському соборі і Покровському храмі. Також постраждала гостинниця Лаври, де на той момент проживало 520 біженців, 200 з яких - діти. Дехто отримав поранення осколками скла від вікон. Усі, хто проживає в монастирі, після удару ночували у підвалах", - йдеться у повідомленні офіційного сайту УПЦ МП.



Довідка



Свято-Успенська Святогірська Лавра є однією з найбільших та найголовніших православних святинь України. Монастир розташовано у мальовничому місці - на скелястому березі ріки Сіверський Донець. Територіально це однойменне місто Святогірськ Донецької області.



Храмовий комплекс наразі підпорядковується УПЦ Московського патріархату.



Ще з 2014 року там знаходять прихисток біженці.





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