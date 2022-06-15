ЗСУ відкрили 50-мильний фронт і почали наступ на Херсон, - британський військовий аналітик

Про це SkyNews розповів військовий аналітик професор Майкл Кларк.

За його словами, українські війська відкрили 50-мильний фронт на північ і північний схід від Херсона та починають наступ, щоб, можливо, повернути Херсон, територію, яка зараз повністю контролюється російськими військами..

За непідтвердженими даними за останні 24 години ЗСУ могли дістатися аж до Киселівки – приблизно за 26 км від міста Херсона – і в межах "ударної відстані" від Нової Каховки, де дамба контролює водопостачання Криму.

Професор Кларк каже, що аналітики будуть "дуже уважно стежити за ситуацією", яка "поки що розвивається на користь України".

Відзначимо, що за повідомленням ОК "Південь" українські військові вибивають окупантів із Миколаївщини, гелікоптери вдарили по скупченню ворога

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