Українські військові вибивають окупантів із Миколаївщини, гелікоптери вдарили по скупченню ворога, – ОК "Південь"

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"Противник продовжує ведення бойових дій у звичній для себе підступній тактиці. Не маючи успіхів в просуванні вперед, системно відступаючи під нашими контрнаступальними діями на оборонні позиції, втрачаючи живу силу, запаси та техніку, обстрілює населені пункти з мирними мешканцями з артилерійсько-мінометного озброєння, застосовує системи залпового вогню", – йдеться в повідомленні.

Упродовж ночі нанесено два удари РСЗВ "Смерч" по Апостоловому на Криворіжжі. Внаслідок влучання в цивільну лікарню загинуло 3 та та поранено 4 цивільні особи. На Миколаївщині обстрілювали населені пункти Березнегуватської, Шевченківської та Галицинівської громади. Із застосуванням стратегічної авіації з Криму серед ночі нанесено ракетний удар 4 крилатими ракетами по Прибужанівській громаді Вознесенського району.

Нагадаємо, за інформацією ОК "Південь", за 14 червня ЗСУ вбили 70 росіян і знищили 60 одиниць техніки.

"Тим часом наші підрозділи продовжують виконання вогневих завдань та наносити авіаційні удари по противнику, вибиваючи їх з Миколаївщини. На світанку парою гелікоптерів влучно атаковано район скупчення противника. Втрати уточнюються", – повідомили в ОК "Південь".