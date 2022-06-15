Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Ситуація на Півдні України

Окупанти двічі намагалися завдати авіаудар. Вранці 14 червня гелікоптер РФ збили підрозділом ОК "Південь" з переносного зенітно-ракетного комплексу.

Вже вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.

Українська авіація у відповідь завдала 3 удари по скупченню живої сили та військової техніки Росії на Херсонщині.

Також завдані ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено 2 командно-спостережних пункти противника.

Втрати Росії на Півдні України за 14 червня

За добу вбито 70 окупантів та знищено понад 60 одиниць ворожої техніки. Мова йде про гелікоптер, самохідну гармату "Піон", реактивну систему залпового вогню "Град", 3 гаубиці 152 мм, 19 одиниць броньованої, 33 автомобільної та 4 – інженерної техніки.

Також, 14 червня, знищено 2 склади боєприпасів.

Корабельне угруповання Росії у Чорному морі знову перегрупували, по території України готові випустити 20 крилатих ракет.

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