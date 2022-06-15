Росія перегрупувала флот у Чорному морі: скільки крилатих ракет загрожують Україні
Корабельне угруповання Росії у Чорному морі знову перегрупували, по території України готові випустити 20 крилатих ракет
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ворожий флот в північно-західній частині Чорного моря в черговий раз переформатовано. 2 ракетних кораблі та 1 підводний човен, які споряджені 20 крилатими ракетами, продовжують створювати загрозу ракетної атаки з моря, 1 великий десантний корабель декларує збереження намірів на десантну операцію", - йдеться у звіті "Півдня".
Звернення до українців
"Не нехтуйте заходами безпеки, дотримуйтесь алгоритму і правил дій при повітряній тривозі, не піддавайтесь на інформаційні вкиди, ретельно перевіряйте джерела отримання даних, довіряйте силам оборони", - наголосили у командуванні.
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