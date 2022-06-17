Росіяни вдарили ракетами по Миколаєву: пошкоджено об’єкт інфраструктури, є жертви

Про це у телеграм повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

Від ракетного удару вранці, 17 червня, постраждали 4 житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури.

"Наразі один загиблий і шестеро поранених (з них одна дитина). Ведуться рятувальні роботи", - написав Кім.

Близько 7:10 17 червня в Миколаєві пролунали вибухи, йшлося в повідомленні застосунку "єТривога".

Суспільне Миколаїв писало, що внаслідок цього в деяких будинках було пошкоджено вікна.

16 червня росіяни вкотре обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва, люди не постраждали.

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