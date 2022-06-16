Про це інформує в телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич.

"Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах і перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Сьогодні зранку на місці працювали наші комунальники та представники адміністрації району. Вони видали людям плівку для вікон та зафіксували всі пошкодження", - йдеться в повідомленні.

На Миколаївщині 15 червня росіяни обстріляли Миколаївський і Баштанський райони, поранено 11 цивільних.

Також 15 червня спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що українські підрозділи продовжують завдавати авіаційних ударів по окупантах, вибиваючи їх із Миколаївщини

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