Рашисти обстріляли касетними снарядами будинки мирного населення в Миколаєві
Сьогодні, 16 червня, вночі рашисти вкотре обстріляли касетними снарядами житловий квартал Миколаєва. Нині відомо, що ніхто не постраждав
Про це інформує в телеграмі мер міста Олександр Сєнкевич.
"Пошкоджено 5 приватних будинків та 1 триповерховий житловий будинок (в основному вікна, дах і перекриття). На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав. Сьогодні зранку на місці працювали наші комунальники та представники адміністрації району. Вони видали людям плівку для вікон та зафіксували всі пошкодження", - йдеться в повідомленні.
- На Миколаївщині 15 червня росіяни обстріляли Миколаївський і Баштанський райони, поранено 11 цивільних.
- Також 15 червня спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що українські підрозділи продовжують завдавати авіаційних ударів по окупантах, вибиваючи їх із Миколаївщини
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