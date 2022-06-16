На Миколаївщині росіяни обстріляли два райони, поранено 11 людей за добу
На Миколаївщині 15 червня росіяни обстріляли Миколаївський і Баштанський райони, поранено 11 цивільних
Про це повідомила голова Миколаївської облради з гуманітарних питань регіону Ганна Замазєєва в телеграмі.
"Під обстрілами опинилися громади Баштанського і Миколаївського районів. Зокрема, під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Первомайська, Куцурубська та Галицинівська громади", - зазначила вона.
Крім того, окупанти гатили по житлових районах Миколаєва.
"Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 11 людей", - наголосила Ганна Замазєєва.
Серед постраждалих немає дітей. Усі поранених госпіталізували. Їм надають необхідну медичну допомогу.
"Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 287 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 26 постраждалих отримали допомогу амбулаторно", - зауважила голова облради.
- 15 червня спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив, що українські підрозділи продовжують завдавати авіаційних ударів по окупантах, вибиваючи їх із Миколаївщини
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