У селі Лук'янівське на Запоріжжі окупанти прицільно обстріляли фермерське господарство
Зруйновано адміністративні та складські приміщення, пошкоджено техніку
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Зазначається, що російські військові накрили прицільним вогнем село Лукʼянівське Василівського району. У результаті обстрілу пошкоджено адміністративні та складські приміщення фермерського господарства.
За даними ЗОВА, постраждала сільськогосподарська техніка, зруйновано ангар.
- Росія 13 червня обстріляла Запорізьку область з "градів", а також завдала авіаударів зі штурмовика та гелікоптерів
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