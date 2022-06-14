Росія завдала авіаударів по Запоріжжю зі штурмовика Су-25 та гелікоптерів Мі-8 й Ка-52
Росія 13 червня обстріляла Запорізьку область з "градів", завжала авіаударів зі штурмовика та гелікоптерів
Про це повідомили Сили оборони Запорізького краю у фейсбук.
"Населені пункти Малинівка Темирівка і Успенівка противник обстріляв з РСЗВ "град". По Кам’янському і Малих Щербаках завдано ударів з Су-25 та двох гелікоптерів Мі-8, а по населеному пункту Зелене Поле з гелікоптера Ка-52", – йдеться у повідомленні.
Росія зосередила основні зусилля на утриманні раніше захоплених територій, вогневому ураженні позицій наших військ, розосереджені сил, щоб уникнути вогневого ураження з боку України, зазначають Сили оборони.
Крім того, противник вдосконалював інженерне обладнання лінії оборони та у окремих районах проводив повітряну розвідку із застосуванням безпілотників.
За даними Запорізького краю, основні сили й засоби загарбники продовжують зосереджувати в районі Василівки, Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області.
Окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення і незаконно конфісковувати майно підприємств. В місті Енергодар співробітники так званої "народної міліції" під загрозою використання зброї, захопили приміщення оператора зв’язку ТОВ "Інтернет Сервіс Груп", вказали Сили оборони.
Крім того, в селі Кам’янка Пологівського району військовослужбовці рф викрали автомобіль місцевого жителя.
Росія на окупованій території продовжує викрадати людей: у Токмаку, Енергодарі та селі Костянтинівка Мелітопольського району окупанти викрали трьох чоловіків та жінку, місце перебування їх невідомо.
Нагадаємо, окупанти штурмують Сєверодонецьк і намагаються закріпитися у центрі міста.
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