СБУ викрила агентурну мережу РФ, до якої входив нардеп Деркач, Офіс генпрокурора розпочав розслідування

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Служба безпеки викрила агентурну мережу головного управління генштабу РФ (відомого, як ГРУ), котра повинна була допомагати ворогу в захопленні України. До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України", - йдеться у повідомленні.

Щодо народного депутата розпочато досудове розслідування.

В СБУ повідомляють, що працювали над цією справою раніше, та остаточно нейтралізувати агентурну мережу вдалось на початку повномасштабної війни. Тоді затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова.

"Власне, він, являючись негласним співробітником ГУ ГШ рф із позивним "Ветеран", був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами рф і Деркачем", - повідомляють у СБУ.

Колєсніков розповів деталі діяльності російської агентурної мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни. Зокрема, нардеп отримував кошти від РФ для створення приватних охоронних структур, які планували використати для захоплення України.

"Також Колєсніков розповів, що ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти – швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані українськими захисниками", - додають у СБУ.

СБУ також оприлюднила відео допиту Ігоря Колєснікова.

19 жовтня 2020 року facebook заблокував акаунт народного депутата Андрія Деркача через втручання в американські вибори.

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