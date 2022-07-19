Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення Венедіктової
Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора
Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.
Зазначається, що у вівторок, 19 липня, проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом України Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора передано до ВР.
17 липня Зеленський відсторонив Венедіктову від виконання обов'язків та призначив тимчасово в.о генпрокурора її заступника Олексія Симоненка.
- 17 липня Зеленський відсторонив від посад Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.
- Пізніше стало відомо, що обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко.
- 18 липня Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Баканова.
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