Про це повідомляє офіційний сайт Верховної Ради.

Зазначається, що у вівторок, 19 липня, проєкт постанови про надання згоди на звільнення президентом України Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора передано до ВР.

17 липня Зеленський відсторонив Венедіктову від виконання обов'язків та призначив тимчасово в.о генпрокурора її заступника Олексія Симоненка.

17 липня Зеленський відсторонив від посад Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова.

Пізніше стало відомо, що обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко.

18 липня Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення Баканова.

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