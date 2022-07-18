Обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко
Замість відстороненої від посади генерального прокурора України Ірини Венедіктової систему органів прокуратури очолюватиме її заступник Олексій Симоненко. Обов'язки генпрокурора ним виконуватимуться тимчасово
Про це йдеться в указі глави держави Володимира Зеленського №501/2022.
Документ має назву "Про покладення виконання обов'язків генерального прокурора"
"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків генерального прокурора", - мовиться в президентському указі.
Довідка
Як зазначається на сайті Офісу генпрокурора, Олексій Симоненко народився 18 вересня 1976 року у місті Чугуїв Харківської області
У 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація - юрист
З травня 1998 року по березень 2006 року працював в органах прокуратури міста Києва на посадах стажиста на посаді помічника прокурора, помічника прокурора, слідчого прокуратури Ватутінського району Києва; слідчого прокуратур Деснянського та Оболонського районів Києва; старшого помічника прокурора, старшого слідчого прокуратури Оболонського району Києва
У березні 2006 року - травні 2010 року - в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області; старшого помічника прокурора Київської області з питань правового забезпечення; начальника слідчого відділу слідчого управління; заступника начальника, начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області.
Протягом травня 2010 року по червень 2018 року проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.
Має почесне звання "Заслужений юрист України", отримане, за даними Bihus.info, під час роботи в СБУ, а конкретно - у 2011 році, від тодішнього глави держави Віктора Януковича.
27 березня 2020 року - Венедіктова призначила його заступником генерального прокурора.
За інформацією "Української правди", саме Симоненко передав "справи Татарова" від НАБУ до СБУ та посприяв відстороненню від неї прокурорів САП.
У грудні 2021 року підписав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.
- Нагадаємо, Венедіктова була відсторонена ввечері у неділю, 17 липня.
- Одночасно з нею усунуто з посади очільника Служби безпеки України Івана Баканова.
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