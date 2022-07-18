Обов'язки генпрокурора тимчасово виконуватиме Олексій Симоненко

Про це йдеться в указі глави держави Володимира Зеленського №501/2022.

Документ має назву "Про покладення виконання обов'язків генерального прокурора"

"Відповідно до частини другої статті 11 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" постановляю: покласти на Симоненка Олексія Юрійовича виконання обов'язків генерального прокурора", - мовиться в президентському указі.

Довідка

Як зазначається на сайті Офісу генпрокурора, Олексій Симоненко народився 18 вересня 1976 року у місті Чугуїв Харківської області

У 1998 році закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація - юрист

З травня 1998 року по березень 2006 року працював в органах прокуратури міста Києва на посадах стажиста на посаді помічника прокурора, помічника прокурора, слідчого прокуратури Ватутінського району Києва; слідчого прокуратур Деснянського та Оболонського районів Києва; старшого помічника прокурора, старшого слідчого прокуратури Оболонського району Києва

У березні 2006 року - травні 2010 року - в органах прокуратури Київської області на посадах слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області; старшого помічника прокурора Київської області з питань правового забезпечення; начальника слідчого відділу слідчого управління; заступника начальника, начальника відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Київської області.

Протягом травня 2010 року по червень 2018 року проходив службу в органах Служби безпеки України на посадах офіцерського складу.

Має почесне звання "Заслужений юрист України", отримане, за даними Bihus.info, під час роботи в СБУ, а конкретно - у 2011 році, від тодішнього глави держави Віктора Януковича.

27 березня 2020 року - Венедіктова призначила його заступником генерального прокурора.

За інформацією "Української правди", саме Симоненко передав "справи Татарова" від НАБУ до СБУ та посприяв відстороненню від неї прокурорів САП.

У грудні 2021 року підписав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку.

Нагадаємо, Венедіктова була відсторонена ввечері у неділю, 17 липня.

Одночасно з нею усунуто з посади очільника Служби безпеки України Івана Баканова.

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