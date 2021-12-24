Ніякого арешту для Порошенка не буде, - політолог
Політолог Віталій Кулик вважає, що Петра Порошенка не будуть заарештовувати за новою підозрою
Про це він заявив у програмі "Коментар з Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.
"Якщо ми уважно почитаємо підозру, яка озвучена. Там багато речей, які не вкладаються у здоровий глузд. Багато ляпів є. Будь-який суддя, який отримає цю підозру або клопотання про арешт та заставу, якщо він притомний і у здоровому глузді, він відповідно має все це відкинути", - сказав Кулик.
Політолог ввважає, що у Офісі генпрокурора " розуміючи політичне замовлення на певну категорію справ", прокурори залишають певні лазівки в документах, через які можна відіграти ситуацію.
"Ми прекрасно розуміємо, що Порошенка хочуть провести по тій же справі, що й Медведчука. Об'єднати ці дві історії, навіть політтехнологічно. Ми бачимо, де зараз Медведчук, він під домашнім арештом. Це не є величезні застави. Очевидно, що для Порошенка не буде 1 млрд грн застави і ніякого арешту, бо це буде нести перелік негативів для чинної влади", - додав Кулик.
- Нагадаємо, лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.
- СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
- Порошенко перебуває закордоном та планує повернутись до України в першій половині січні.
- ЗМІ повідомили, що в.о генпрокурора Олексій Симоненко підписав клопотання про арешт Порошенка і заставу в сумі 1 млрд грн.
- Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що невідомо, чи давав Печерський суд Києва дозвіл на арешт його підзахисного.
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