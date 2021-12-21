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Порошенко – Зеленському: державна зрада – коли віддають нашу землю, зливають спецоперації і купують російське вугілля на мільярди

21 грудня, 2021 вiвторок
13:01
Новини Зеленський і Порошенко

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у своєму відеозверненні заявив, що влада Зеленського перетнула "червоні лінії"

Порошенко наголосив, що зараз треба об’єднатися, щоб протистояти загрозі російського вторгнення, натомість Офіс президента продукує новий серіал "про державну зраду", мета якого –  втримати обвал рейтингу влади, пише пресслужба партії "ЄС".

"Вчора, сьогодні і завтра ми працюємо у Варшаві. Маємо численні зустрічі з польськими і європейськими політиками, які присвячені тому, щоб сформувати потужну коаліцію на підтримку України і протидії Росії, яка на сьогоднішній день сконцентрувала біля наших кордонів більш як 100 тисячний військовий контингент з величезною загрозою вторгнення. Польща є нашим традиційним другом, союзником і партнером. І сьогодні це дуже добре відчувається", – повідомив Порошенко.

«Сьогодні, коли вся Європа, весь світ і в тому числі вся Україна мала і має об’єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі. Я хочу наголосити, що мені передають вітання з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився у Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста «відосиків" Зеленського.", – зауважив п’ятий Президент.

«Ми точно маємо сьогодні думати про державу, а не про власні рейтинги. Бо саме падінням рейтингу і неможливістю нічого запропонувати суспільству пояснюються подібні дії з боку Зеленського і його радників", – говорить Порошенко.

«Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння у фінансуванні тероризму. Хто є державний зрадник: той, хто разом з українськими Збройними силами в 2014 році звільнив дві третини окупованого Донбасу – чи той, хто через підписання розведення військ віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували окупантів, ворогів України – чи той, хто зливає Лукашенку і Путіну спецоперацію української розвідки? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 мільярди у російського Газпрому і припинивши купівлю російського газу і російської електрики, –  чи той, хто на колінах випрошує у Путіна газ і вугілля і купує в Лукашенка електричну енергію? Той, хто, як Зеленський, купив на три мільярди доларів за два роки російського вугілля і вугілля з ОРДО-ОРЛО?", – зазначає Порошенко.

«Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризмі, сприянні терористичним організаціям – це перехід «червоних ліній". Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми мамо врятувати Україну і відбити російську агресію", – резюмує Петро Порошенко.

 

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