Порошенко – Зеленському: державна зрада – коли віддають нашу землю, зливають спецоперації і купують російське вугілля на мільярди

Порошенко наголосив, що зараз треба об’єднатися, щоб протистояти загрозі російського вторгнення, натомість Офіс президента продукує новий серіал "про державну зраду", мета якого – втримати обвал рейтингу влади, пише пресслужба партії "ЄС".



"Вчора, сьогодні і завтра ми працюємо у Варшаві. Маємо численні зустрічі з польськими і європейськими політиками, які присвячені тому, щоб сформувати потужну коаліцію на підтримку України і протидії Росії, яка на сьогоднішній день сконцентрувала біля наших кордонів більш як 100 тисячний військовий контингент з величезною загрозою вторгнення. Польща є нашим традиційним другом, союзником і партнером. І сьогодні це дуже добре відчувається", – повідомив Порошенко.



«Сьогодні, коли вся Європа, весь світ і в тому числі вся Україна мала і має об’єднатися проти Путіна, в Україні відбуваються дивні речі. Я хочу наголосити, що мені передають вітання з Офісу президента про те, що вони з розумінням поставляться до того, якби я залишився у Європі. Я хочу наголосити, що я не надам їм такого подарунку і повернусь в Україну в першій половині січня. Але за своїм графіком, а не за графіком потужного сценариста «відосиків" Зеленського.", – зауважив п’ятий Президент.



«Ми точно маємо сьогодні думати про державу, а не про власні рейтинги. Бо саме падінням рейтингу і неможливістю нічого запропонувати суспільству пояснюються подібні дії з боку Зеленського і його радників", – говорить Порошенко.



«Ми поговоримо, як тільки я повернуся, про державну зраду і про сприяння у фінансуванні тероризму. Хто є державний зрадник: той, хто разом з українськими Збройними силами в 2014 році звільнив дві третини окупованого Донбасу – чи той, хто через підписання розведення військ віддав ворогу нашу землю? Той, хто надав наказ і санкціонував десятки операцій, які ліквідували окупантів, ворогів України – чи той, хто зливає Лукашенку і Путіну спецоперацію української розвідки? Той, хто забезпечив з 2014 року енергонезалежність держави, вигравши 4 мільярди у російського Газпрому і припинивши купівлю російського газу і російської електрики, – чи той, хто на колінах випрошує у Путіна газ і вугілля і купує в Лукашенка електричну енергію? Той, хто, як Зеленський, купив на три мільярди доларів за два роки російського вугілля і вугілля з ОРДО-ОРЛО?", – зазначає Порошенко.



«Я хочу наголосити, що пред’явлення підозри главі держави в державній зраді, фінансуванні тероризмі, сприянні терористичним організаціям – це перехід «червоних ліній". Це вже не жарти. Жарти закінчилися. І за це доведеться відповідати. Але потім, бо зараз хтось має бути розумнішим. Зараз ми маємо об’єднатися, зараз ми мамо врятувати Україну і відбити російську агресію", – резюмує Петро Порошенко.



