Порошенку підписали підозру в державній зраді, - Турчинов
П'ятому президенту України Петру Порошенку підписали підозру в державній зраді
Про це заявив на брифінгу екссекретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олесандр Турчинов, передає Еспресо.TV.
За словами Турчинова, підозра Порошенку пов'язана з постачанням Україні вугілля в умовах війни з РФ.
"Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація тоді була надскладною. Реальне військове загострення. І в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України", - сказав Турчинов.
Турчинов додав, що підозру підписав заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової на прізвище Симоненко.
Екссекретар РНБО назвав справу сфабрикованою за прямою вказівкою президента Володимира Зеленського.
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