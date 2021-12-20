Порошенку підписали підозру в державній зраді, - Турчинов

Про це заявив на брифінгу екссекретар РНБО, керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олесандр Турчинов, передає Еспресо.TV.



За словами Турчинова, підозра Порошенку пов'язана з постачанням Україні вугілля в умовах війни з РФ.



"Ідеться про забезпечення України вугіллям в умовах військового протистояння 2014-2015 років. Ситуація тоді була надскладною. Реальне військове загострення. І в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України", - сказав Турчинов.



Турчинов додав, що підозру підписав заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової на прізвище Симоненко.



Екссекретар РНБО назвав справу сфабрикованою за прямою вказівкою президента Володимира Зеленського.



Водночас Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру.



"​П'ятому президенту України повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Працівники ДБР у взаємодії зі СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд гривень. П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - йдеться у заяві ДБР.



Раніше, 17 грудня, ДБР безрезультатно



Того ж дня Порошенко Водночас Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру."​П'ятому президенту України повідомлено про підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Працівники ДБР у взаємодії зі СБУ та під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора розслідують кримінальне провадження щодо організації злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України на загальну суму близько 1,5 млрд гривень. П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва РФ, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", - йдеться у заяві ДБР.Раніше, 17 грудня, ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.

Нагадаємо, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb