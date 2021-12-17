Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Новини Порошенко відбув у заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі

Порошенко відбув у заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі

17 грудня, 2021 п'ятниця
21:48

Петро Порошенко відбув у заздалегідь заплановане дипломатичне турне до Туреччини та Польщі. У суботу і неділю він проведе ряд зустрічей в Туреччині

Зокрема, з нагоди річниці отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України на запрошення Вселенського Патріарха Варфоломія п’ятий президент Петро Порошенко відвідає резиденцію Вселенського Патріарха у Стамбулі, пише пресслужба партії "ЄС".

Як відомо, про це Порошенко та Патріарх Варфоломій домовились під час телефонної розмови 15 грудня на річницю Об’єднавчого собору.

Петро Порошенко та Вселенський Патріарх мають наміри обговорити питання подальшого зміцнення та підтримки Православної Церкви України,  укріплення її місця серед інших православних церков.

20-21 грудня у Республіці Польща на запрошення керівництва Сенату пʼятий Президент України візьме участь у міжнародній конференції на тему «Росія – Україна – НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі». 

Заплановані також двосторонні зустрічі Петра Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.

Читайте також:
Василь Бурба
16 грудня, 2021 четвер
Екскерівника ГУР Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби
Зеленський
16 грудня, 2021 четвер
"Українці вважали, що не може бути війни": Зеленський заявив, що саме РФ "прокладає складний шлях України в НАТО"
російські війська
15 грудня, 2021 середа
"Продовольство призначалося для військових РФ, що дислокуються у "ДНР" та "ЛНР": суд Ростова вперше визнав наявність військ на Донбасі
Київ
+1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.08
    Купівля 27.08
    Продаж 27.34
  • EUR
    Купівля 30.52
    Продаж 30.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
17 грудня
22:57
Інтерсіті+, потяг
Укрзалізниця запустить 6 додаткових потягів до новорічних свят
22:55
Джейк Салліван
Путін ще не прийняв рішення щодо повномасштабного вторгнення до України, - радник Байдена
22:43
Олексій Резніков
У 2022 році військові пройдуть 10 міжнародних навчань в Україні та 16 за кордоном, - Резніков
22:38
Олександр Гогілашвілі
Ексзаступник голови МВС Гогілашвілі заявив, що його не охороняє "Альфа"
22:21
евтаназія
Австрія легалізувала евтаназію
22:18
Олександр Гогілашвілі
Ексзаступник Монастриського Гогілашвілі заявив, що в нього немає громадянства РФ
21:53
В Україні визначили книгу року за версією ВВС: переможцем став ветеран АТО Артем Чех з романом "Хто ти такий?"
21:34
Ексклюзив
На тлі перших нарахувань "тисячі Зеленського" попит на книги підвищився приблизно у 2,5 рази, - співзасновниця видавництва
21:26
Ексклюзив
Павло Клімкін
Клімкін: Україна та європейські країни мають відповісти на ультиматум РФ щодо НАТО
21:24
Зеленський підписав закон про Службу військового капеланства
20:52
Ексклюзив
Святослав Павлюк
Джерело проблем із постачанням електроенергії - популістична тарифна політика, - експерт Павлюк
20:52
Затримання злочинців
Катували людей, щоб вибити гроші: СБУ затримала зловмисників на Прикарпатті, серед них - колишній міліціонер
20:27
Шахтарська каска
На Львівщині під час обвалу породи на шахті загинув 35-річний гірник
20:26
Оновлено
Володимир Зеленський та Борис Джонсон
Джонсон обговорив із Зеленським врегулювання конфлікту на Донбасі та розповів, про що говорив з Путіним
20:05
Ексклюзив
Політолог Саакян заявив, що у команди Зеленського немає кадрової політики
20:04
МЗС
МЗС України щодо пропозиції РФ по "гарантіях безпеки": головну загрозу ЄС створює російська агресія
19:43
Денис Шмигаль
Видобуток свого газу, водень та тепломодернізація: Шмигаль розповів про напрями роботи щодо підвищення енергоефективності в Україні
19:21
Людмила Денісова
Окупанти змінили ім'я українського полоненого, аби його не знайшли, - Денісова
19:19
Верховна Рада
Не тільки українською: з 2022 року Рада публікуватиме закони англійською та створить застосунок
19:09
Денис Шмигаль
В Україні створили координаційний енергетичний штаб
18:57
До України прибули понад 80 тонн вугілля з Австралії
18:45
У медзакладі Краматорська сталася пожежа: згоріло 10 "швидких"
18:20
Павло Лейсі
"Без Львівської академії я не став би найкращим", – Павло Лейсі про своє навчання у Британії
18:17
Справа непридатних катерів "Кентавр": ДБР повідомило про підозру ексчиновнику Міноборони
18:14
Дмитро Пєсков
Пєсков: Україна втрачена для Росії як союзник і партнер
18:08
Віктор Медведчук
"Безумовно, за готівку": підсанкційний нардеп Медведчук пояснив, за які кошти ремонтує свій палац у Пущі-Водиці
18:05
Рівненська обласна рада
Відновити історичну справедливість: у Рівненській облраді пропонують перейменувати Росію на Московію
17:54
Маргіріс Абукявічюс
Публічні заяви Росії показують, що її апетити ростуть, - Міноборони Литви
17:53
Вакцина
ВООЗ схвалила для екстреного використання вакцину від коронавірусу Novavax
17:37
сепар ООС
Окупанти обстріляли з гранатометів Травневе і Новотошківське
17:32
Нацполіція депортувала у громаднина Вірменії з підсканкційного списку РНБО
Поліція примусово повернула до Вірменії "кримінального авторитета" із санкційного списку РНБО
17:27
Ексклюзив
Семен Кабакаєв
Влада Зеленського планує запустити низку ток-шоу на 1+1, - активіст Кабакаєв
17:18
Північний потік-2
У новому уряді Німеччини заявили, що не пов'язують "Північний потік-2" із агресією РФ проти України
17:04
Сергій Рябков
Росія "розчарована" сигналами США щодо пропозицій по "гарантіях безпеки"
17:03
вшанування генерала Кульчицького
У Львові вшанували пам'ять генерала Кульчицького. Сьогодні йому мало б виповнитися 58 років
16:59
Зустріч президента Зеленського із послами G7
Ситуація на кордонах України, деолігархізація й Кримська платформа: Зеленський провів зустріч з послами G7 та ЄС
16:50
Микола Харківський
Смертельна ДТП у Харкові: адвокати потерпілих подали заяву про ще один злочин 16-річного водія
16:31
На пунктах пропуску біля кордону з Польщею другу добу простоює до 500 вантажівок
16:28
Північний потік-2
Другу нитку "Північного потоку-2" почали заповнювати газом
16:26
Ексклюзив
рада
У 2022 році можемо побачити заморозку діяльності Ради, - експерт
Більше статей
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV