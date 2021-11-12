Організація незаконних поставок вугілля з ОРДЛО: СБУ вручила підозру ексміністру енергетики Демчишину

Про це повідомляє сайт СБУ.



За даними слідства, після призначення Демчишина у грудні 2014 року на посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України, вище політичне керівництво держави залучило його до укладання угод на поставку вугілля з тимчасово окупованих територій Донецька та Луганська.



СБУ зазначає, що Демчишин примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками “Л/ДНР” щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн.



“У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн. Це призвело до закріплення та подальшого становлення так званих урядів терористичних організацій “Л/ДНР” на тимчасово окупованих територіях”, - йдеться у повідомленні.



В Офісі генпрокурора повідомили, що у злочинній схемі використано два вугледобувних підприємства - шахту імені К. І. Кісельова та “Луганськвугілля”, які перебували під повним контролем незаконних збройних формувань, а одне з них взагалі не працювало.



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