Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення Баканова

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

"Відповідно до пункту 12-1 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада постановляє: Звільнити Баканова Івана Геннадійовича з посади голови Служби безпеки України", — зазначається у тексті оприлюдненої постанови.

Нагадаємо, 17 липня президент Зеленський відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України

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