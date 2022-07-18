Зеленський подав до Ради проєкт постанови про звільнення Баканова
Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд до Верховної ради проєкт постанови про звільнення Баканова
Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.
"Відповідно до пункту 12-1 частини першої статті 85 Конституції України Верховна рада постановляє: Звільнити Баканова Івана Геннадійовича з посади голови Служби безпеки України", — зазначається у тексті оприлюдненої постанови.
- Нагадаємо, 17 липня президент Зеленський відсторонив Івана Баканова від виконання обов'язків голови Служби безпеки України
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.11
Купівля 36.11Продаж 37.14
-
EUR
Купівля 36.08Продаж 37.32
- Актуальне
- Важливе