Звільнення Баканова матиме правові наслідки, можливо, відкриють справу, - військовий експерт Ступак

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий експерт Українського інституту майбутнього та ексспівробітник СБУ Іван Ступак.

"Я думаю, президент дозрів. Він тривалий час відкидався від тієї інформації, яка до нього доходила з різних джерел щодо діяльності СБУ. Було багато претензій - ми не можемо сказати, що відомство працювало ідеально", - сказав він.

Ступак додав, що на адресу СБУ було багато нарікань, а коли почалась повномасштабна війна - їх з'явилось в рази більше.

"Це змусило президента реагувати. Чинний працівник СБУ Наумов в Сербії затриманий з купою грошей і ситуація з керівником СБУ по Криму. Я дійсно, ще не бачив, щоб керівника такого рівня (Баканова, - ред.) звільняли так офіційно з таким формулюванням - за порушення, що спричинило тяжкі наслідки. Не по-тихому звільнили, а дуже серйозно", - зазначив експерт.

На його думку, будуть наслідки цього звільнення в правовому плані.

"Я бачу, що звільнення просто не буде, якщо б був би просто указ про звільнення - це була б окрема справа. Зараз, якщо в указі президента вказана така стаття - я бачу перспективу кримінального провадження щодо персонально пана Баканова. Подивимось, як ДБР буде розглядати ці матеріали. Звільненням просто не обмежиться. Думаю, будуть правові наслідки з розслідуванням, обшуками", - підсумував Ступак.

19 липня Верховна Рада України звільнила Івана Баканова з посади голови СБУ.