У Верховній Раді розглядають можливість вручення повісток через месенджери
Верховна Рада працює над вдосконаленням законодавчих підстав для вручення повісток, можливо, повідомлення про потребу з'явитися в центрі комплектування відправлятимуть у месенджерах
Про це народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки України Федір Веніславський розповів в етері телемарафону.
Федір Веніславський наголосив, що від 24 лютого 2022 року в Україні триває повна мобілізація: у будь-який час за заявками Генштабу можуть залучати людей за військовими спеціальностями. Одночасно щодо удосконалення мобілізаційного механізму тривають роботи, адже нині в України мільйони внутрішньопереміщених осіб, серед яких багато чоловіків призовного віку. І не всі з них стали на військовий облік за новим місцем проживання.
"На рівні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки ми наразі розглядаємо питання удосконалення законодавчих підстав для вручення повісток", - ствердив він.
Так, розглядають у тому числі можливість відправляти чоловікам, які підлягають мобілізації, повідомлення про необхідність з'явитись у центр комплектування за допомогою месенджерів, тобто відправляти повістки онлайн.
- У лютому в соцмережах завірусилося відео, на якому люди у військовій формі біля ринку "Привоз" в Одесі тягнуть чоловіка за руки й за ноги, а той просить дати йому спокій.
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