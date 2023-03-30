У Раді працюють над законопроєктом щодо створення реєстру ухилянтів: подробиці
У ВР розробляють законопроєкт щодо створення реєстру ухилянтів. Автор пропонує оприлюднювати персональні дані чоловіків, які проігнорували виклик у військкомат
Про законодавчу ініціативу "Фокусу" розповів представник президента у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський.
Раніше політик пропонував розсилати повістки через месенджери.
Пояснюючи свою ініціативу, Веніславський сказав: "Я відштовхувався від того, що в чинних процесуальних кодексах дозволяється інформувати учасників судового процесу про наступне засідання через месенджери. Якщо є доказ того, що учасник процесу отримав повідомлення, то він вважається належним чином поінформованим".
Аналогічний алгоритм може діяти й у роботі з військовозобов'язаними, впевнений він. Тим паче, що сьогодні є технічні можливості для того, щоб упевнитись, що людина отримала повідомлення.
Що стосується так званого реєстру ухилянтів, його суть у тому, що територіальний центр, виклик до якого проігнорував чоловік, може оприлюднити його персональні дані, і тоді суспільний тиск змусить військовозобов'язаного виконати свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину.
"Якщо людина була належним чином, можливо, через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину", — пояснив Веніславський.
Нині він продовжує працювати над законодавчою ініціативою.
- У лютому в соцмережах завірусилося відео, на якому люди у військовій формі біля ринку "Привоз" в Одесі тягнуть чоловіка за руки й за ноги, а той просить дати йому спокій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.44
Купівля 37.44Продаж 38.3
-
EUR
Купівля 40.29Продаж 41.16
- Актуальне
- Важливе