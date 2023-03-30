Про законодавчу ініціативу "Фокусу" розповів представник президента у Верховній Раді, нардеп Федір Веніславський.

Раніше політик пропонував розсилати повістки через месенджери.

Пояснюючи свою ініціативу, Веніславський сказав: "Я відштовхувався від того, що в чинних процесуальних кодексах дозволяється інформувати учасників судового процесу про наступне засідання через месенджери. Якщо є доказ того, що учасник процесу отримав повідомлення, то він вважається належним чином поінформованим".

Аналогічний алгоритм може діяти й у роботі з військовозобов'язаними, впевнений він. Тим паче, що сьогодні є технічні можливості для того, щоб упевнитись, що людина отримала повідомлення.

Що стосується так званого реєстру ухилянтів, його суть у тому, що територіальний центр, виклик до якого проігнорував чоловік, може оприлюднити його персональні дані, і тоді суспільний тиск змусить військовозобов'язаного виконати свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину.

"Якщо людина була належним чином, можливо, через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину", — пояснив Веніславський.

Нині він продовжує працювати над законодавчою ініціативою.