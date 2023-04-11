Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання
Кабінет Міністрів України дозволив військкоматам вручати повістки незалежно від місця проживання військовозобов'язаних
Про це йдеться в постанові №318.
"Здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом осіб під час мобілізації, на особливий період відповідно до порядку мобілізаційного розгортання, визначеного Міноборони та Генеральним штабом Збройних Сил - незалежно від місця їх перебування на військовому обліку", - йдеться в поправках.
Тепер територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки дозволили вручати повістки незалежно від місця перебування військовозобов'язаних на обліку.
Військкомати оповіщатимуть та призиватимуть українців на військову службу осіб:
- офіцерського складу;
- з-поміж резервістів в особливий період, зарахованих до військового оперативного резерву;
- під час мобілізації, на особливий період незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.
Окрім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.
Крім того, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не будуть займатися підготовкою та веденням територіальної оборони.
- Раніше ми писали, що Міністерство цифрової трансформації планує залучити компанію Apple до перепису населення в Україні після закінчення війни.
- У ВР розробляють законопроєкт щодо створення реєстру ухилянтів. Автор пропонує оприлюднювати персональні дані чоловіків, які проігнорували виклик у військкомат.
- Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров заявив, що вручення повісток у месенджерах технічно неможливо зробити у 2023 році.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.26
Купівля 37.26Продаж 38.06
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.09
- Актуальне
- Важливе