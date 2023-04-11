Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання

Про це йдеться в постанові №318.

"Здійснення заходів оповіщення та призову громадян на військову службу за призовом осіб під час мобілізації, на особливий період відповідно до порядку мобілізаційного розгортання, визначеного Міноборони та Генеральним штабом Збройних Сил - незалежно від місця їх перебування на військовому обліку", - йдеться в поправках.

Тепер територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки дозволили вручати повістки незалежно від місця перебування військовозобов'язаних на обліку.

Військкомати оповіщатимуть та призиватимуть українців на військову службу осіб:

офіцерського складу;

з-поміж резервістів в особливий період, зарахованих до військового оперативного резерву;

під час мобілізації, на особливий період незалежно від місця їх перебування на військовому обліку.

Окрім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та Служби зовнішньої розвідки.

Крім того, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не будуть займатися підготовкою та веденням територіальної оборони.