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"Росіяни мали інформацію про аеродром "Канатове" до повномасштабного вторгнення": журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Червінського

27 квітня, 2023 четвер
12:07
Війна з Росією Марина Данилюк-Ярмолаєва

Марина Данилюк-Ярмолаєва, політична оглядачка, журналістка та телеведуча, зазначила, що інтерв'ю з Романом Червінським було першим із серії про "Канатове", незабаром будуть ще дві дуже цікаві розмови

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Марина Данилюк-Ярмолаєва дала декілька коментарів щодо інтерв'ю з військовим розвідником та полковником Романом Червінським про операцію на аеродромі "Канатове".

"Можу сказати, що ми це інтерв'ю записали трошки заздалегідь, буквально за 2 тижні до цих відомих подій. А про те, що буде арешт та суд Червінського, ми вже знали, тому нам важливо було показати історію, як вона є. Одразу можу анонсувати, що це було перше інтерв'ю із серії про "Канатове". Будуть ще дві дуже цікаві розмови, які прояснять ситуацію, що було напередодні липня 2022 року та тієї спецоперації, у якій брав участь Роман Червінський. Мої інші співрозмовники розкриють весь спектр, що насправді було зі стратегічним аеродромом. Так трапилося, що ще до інтерв'ю з Червінським, я та видання "Цензор.НЕТ", також наш youtube-канал дуже активно допомагали саме аеродрому "Канатове", і ми знаємо дуже багато внутряка. І я була вражена ситуацією, як у нас виділяються кошти та дбають про безпеку стратегічного аеродрому", - сказала журналістка.

Телеведуча зазначила, що відкривши Вікіпедію, легко можна побачити інформацію про всі авіабази України, у якому вони стані та що на них відбувається, тому не треба бути Джеймсом Бондом, щоб з'ясувати, що на аеродромі "Канатове" можуть стояти українські бомбардувальники чи винищувачі.

"Чекайте нових та цікавих інтерв'ю. До речі, напередодні широкомасштабної війни росіяни знали весь спектр інформації по цьому аеродрому. Я тільки натякну, за 2 тижні один з людей, які відповідали за безпеку Кіровоградщини у системі СБУ, покінчив життя самогубством. За моєю інформацією ця людина певний час співпрацювала саме з ФСБ і з російською розвідкою та надавала повністю всю інформацію по розташуванню військових частин, аж до кількості пілотів, які були задіяні на цьому аеродромі. Відповідно, чи могли наші спеціалісти, як Роман Червінській, після такої інформації, яку отримали російські розвідники, щось зробити? Вони мали ловити руками російські високоточні ракети?" - зауважила Данилюк-Ярмолаєва.

Журналістка додала, що є цікавий нюанс щодо Романа Червінського, бо він зі списку політичних розвідників, які чомусь стали небажані у системі координат оборони, тому саме за нього і взялися.

"Червінський вирішив, як професіонал та офіцер, не підставляти свою команду, не називаючи прізвищ людей, які причетні до цієї операції. Однак я знаю певні прізвища, але поки Червінський чи адвокати мені не дадуть добро, я не буду озвучувати ці прізвища. Якщо я отримаю згоду, тоді ще викладу низку інформації", - розказала Марина.

  • У період з квітня по липень 2022 року українські службовці, серед яких був військовий Сил спеціальних операцій, колишній розвідник Роман Червінський, цивільний айтішник, представники СБУ і Повітряних сил, намагались завербувати російського пілота і вмовити його перегнати в Україну військовий літак. Це призвело до ракетного обстрілу аеродрому "Канатове" 23 липня 2022 року.
  • У справі про ракетний обстріл РФ аеродрому "Канатове" Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського.
  • Колишньому в.о. командира однієї із частин Сил спецоперацій Роману Червінському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів без можливості внесення застави
Україна
Росія
СБУ
Кіровоградщина
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