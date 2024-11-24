Треба припинити публічні дискусії і ухвалити політичне рішення, - ексміністр енергетики Плачков про можливість створення в Україні ядерної зброї

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Що стосується сьогоднішнього дня, робити чи не робити ядерну зброю і так далі. Моя думка така, що ми знаємо ядерний клуб, хто входить в ядерний клуб: Сполучені Штати, Англія, Франція, Росія, Китай, Індія, Пакистан і Північна Корея. І, кажуть, Ізраїль, Ізраїль нічого не каже про це, він каже: "У нас немає ядерної зброї, ну, якщо потрібно - ми її використаємо". Я думаю, що Україні треба брати приклад з Ізраїлю, зупинити всі розмови, якщо ми її можемо робити і можна її реально зробити, треба ухвалити політичне рішення і зробити", - зазначив він.

На думку Івана Плачкова, необхідно припинити публічні дискусії щодо цього питання, і якщо є можливість створення, йти шляхом Ізраїлю.

"А зараз є різні підходи технічні до збагачення, зараз є лазерне збагачення, є дифузійне, є центрифуги, є лазерне збагачення сучасне, ухвалити політичне рішення і потім як Ізраїль сказати: "Так, її у нас немає, ми її не робили, але якщо потрібно - ми її використаємо", - от і все. Але зупинити всі ці розмови і політиків, і всіх інших. Тут треба всі дискусії публічні і так далі зупинити і ухвалити політичне рішення, а там вже займатися по-дорослому, як я кажу, не так, що балачки, а по-дорослому", - наголосив він.

У жовтні подібну інформацію поширив н імецький таблоїд. Bild написав, що Україна нібито має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. В ОП заявили, що така інформація не має нічого спільного з реальністю.

імецький таблоїд. Bild написав, що Україна нібито має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. 14 листопада у Міністерстві закордонних справ України заперечили інформацію про нібито намір Києва створити або придбати ядерну зброю.

Міністерстві закордонних справ України заперечили інформацію про нібито намір Києва створити або придбати ядерну зброю. Також Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар", висловив думку, що створення ядерної бомби в Україні - стане дуже потужним стимулом для запрошення до НАТО.

16 листопада Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ, зазначив, що Україна має технології, фахівців та уран для створення ядерної бомби.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешнік" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубєж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешнік".