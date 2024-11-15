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Ексклюзив

Нас з ядерною бомбою вимушені будуть запросити до НАТО і навіть припрошуватимуть, - Дикий

Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
23:20
Війна з Росією НАТО, державний прапор України

Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар", вважає, що створення ядерної бомби в Україні стане дуже потужним стимулом для запрошення до НАТО

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Висловлю виключно свою особисту думку, що я б не розглядав створення в Україні ядерної бомби як альтернативу нашому членству в НАТО. А швидше розглядав би ядерну бомбу як дуже потужний стимул. От, коли вона у нас буде, то НАТО нічого не залишиться, як покликати нас стати членом Альянсу, щоб далі контролювати, як ми цю бомбу використовуємо. А от, якщо у нас її так далі і не буде, тоді велике питання – чи будемо ми у НАТО через 20 років, хоча далеко не факт, що через 20 років цей Альянс існуватиме. Побачимо, як він переживе чотири роки Трампа", - підкреслив колишній командир взводу батальйону "Айдар".

За його словами, зараз змінюється весь світ, не тільки Україна зараз в такій ситуації, у точці біфуркації (критичний стан, коли система може змінити режим роботи – ред.), звідки дорога йде або в одну сторону, або в другу.

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"НАТО так само у дуже складній ситуації – або Альянс дуже зміниться і стане набагато сильнішим, або може і не пережити чотири роки Трампа. Але якщо виходити з позитивного сценарію, то НАТО переживе Трампа, стане сильнішим, а нас з ядерною бомбою просто будуть вимушені туди запросити й навіть припрошуватимуть, щоб ми вступили до Альянсу та отримали їхні гарантії безпеки. А також, щоб і ми стали частиною колективної безпеки та не робили якихось рішучих кроків, загрожуючи своєю бомбою. Якщо у нас цієї бомби так і не буде, то велике питання – чи достатньою буде мотивація у членів Альянсу ризикувати своїми громадянами заради нашої безпеки?" - прокоментував Євген Дикий.

  • У жовтні подібну інформацію поширив німецький таблоїд. Bild написав, що Україна нібито має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. В ОП заявили, що така інформація не має нічого спільного з реальністю. 
  • 14 листопада у Міністерстві закордонних справ України заперечили інформацію про нібито намір Києва створити або придбати ядерну зброю.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Дональд Трамп
НАТО
вступ до НАТО
ядерна бомба
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