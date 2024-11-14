"Не володіємо, не розробляємо": Україна заперечила намір створити або придбати ядерну зброю

Про це написав речник МЗС Георгій Тихий, коментуючи публікацію The Times.

Тихий наголосив, що Україна віддана Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

"Ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру набувати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ і є повністю прозорою для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Чи може Україна повернути ядерну зброю? Пояснює Микола Капітоненко

Раніше видання The Times посилаючись на документ, підготовленій для Міністерства оборони України, повідомило, що Київ, мовляв, може "швидко розробити елементарну зброю, подібну до тієї, яку скинули на Нагасакі в 1945 році, щоб зупинити Росію, якщо США скоротять військову допомогу".