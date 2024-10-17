Bild написав, нібито Україна здатна відновити ядерний арсенал за кілька тижнів. В ОП прокоментували
Німецький таблоїд Bild написав, нібито Україна має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал
Так, Bild відреагував на заяву президента Володимира Зеленського про те, що Україна наразі має лише два варіанти: або в неї буде ядерна зброя, або вона повинна мати якийсь альянс.
Таблоїд посилається на експерта з аналізу відкритих даних Юліана Рьопке, який назвав заяву Зеленського "ударом" і "шоком" для західних журналістів. Аналітик розцінив слова президента як готовність України відновити ядерний арсенал, від якого країна добровільно відмовилася у 1990-ті.
Bild також цитує анонімного українського чиновника, який нібито заявив наступне: "У нас є матеріали, у нас є знання. Якщо буде наказ, нам знадобиться лише кілька тижнів, щоб отримати першу бомбу".
В ОП, коментуючи публікацію німецького таблоїда, заявили, що вона не має нічого спільного з реальністю.
"Так, Bild уже не вперше поширює щось, що не має стосунку до реальності, але дуже підіграє російській пропаганді", - сказав радник президента України з комунікації Дмитро Литвин у коментарі Інтерфакс-Україна.
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