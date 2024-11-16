Два місяці - цілком реалістичний строк: майор запасу НГУ Гетьман про створення Україною ядерної зброї

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У нас є технології, розуміння, фахівці для створення ядерної бомби, потрібен лише фінансовий ресурс, точніше енергетичний, щоб перетворити уран у речовину для вибуху. Уран у нас є, це теж невелика таємниця. Ми видобуваємо уран у нашій країні, тому нам накопати урану, збагатити його та створити бомбу, я думаю, що два місяці – цілком реалістичний строк", - підкреслив майор запасу НГУ.

Також читайте: The Times: Ядерний варіант Зеленського. До бомби Україні залишилися "лічені місяці"

За його словами, Україна свого часу за гарантії безпеки віддала ядерний арсенал, який був за кількістю четвертим у світі. А зараз нам розповідають, що тоді неправильно юридично були розписані гарантії безпеки.

"Я погоджуюся з президентом Зеленським, який сказав, що у нас два шляхи – або у НАТО, або повертаємо ядерну зброю. Ми хочемо рухатися у НАТО, якщо Україну туди не пускають, то штовхають нас на інший шлях. Ми можемо доволі швидко зробити цю бомбу, можливо, до нового року не встигнемо, але за два місяці це можливо", - резюмував Олексій Гетьман.