Два місяці - цілком реалістичний строк: майор запасу НГУ Гетьман про створення Україною ядерної зброї
Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ, зазначив, що Україна має технології, фахівців та уран для створення ядерної бомби
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У нас є технології, розуміння, фахівці для створення ядерної бомби, потрібен лише фінансовий ресурс, точніше енергетичний, щоб перетворити уран у речовину для вибуху. Уран у нас є, це теж невелика таємниця. Ми видобуваємо уран у нашій країні, тому нам накопати урану, збагатити його та створити бомбу, я думаю, що два місяці – цілком реалістичний строк", - підкреслив майор запасу НГУ.
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За його словами, Україна свого часу за гарантії безпеки віддала ядерний арсенал, який був за кількістю четвертим у світі. А зараз нам розповідають, що тоді неправильно юридично були розписані гарантії безпеки.
"Я погоджуюся з президентом Зеленським, який сказав, що у нас два шляхи – або у НАТО, або повертаємо ядерну зброю. Ми хочемо рухатися у НАТО, якщо Україну туди не пускають, то штовхають нас на інший шлях. Ми можемо доволі швидко зробити цю бомбу, можливо, до нового року не встигнемо, але за два місяці це можливо", - резюмував Олексій Гетьман.
- У жовтні подібну інформацію поширив німецький таблоїд. Bild написав, що Україна нібито має відповідні матеріали й знання, аби за кілька тижнів відновити свій ядерний арсенал. В ОП заявили, що така інформація не має нічого спільного з реальністю.
- 14 листопада у Міністерстві закордонних справ України заперечили інформацію про нібито намір Києва створити або придбати ядерну зброю.
- Також Євген Дикий, колишній командир взводу батальйону "Айдар", висловив думку, що створення ядерної бомби в Україні стане дуже потужним стимулом для запрошення до НАТО.
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