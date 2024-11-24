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Курахівської ТЕС більше нема. Після ударів Росії не лишилося навіть труб

Марія Науменко
24 листопада, 2024 неділя
16:45
Економіка ТЭС в Курахово

Станом на 24 листопада Курахівська ТЕС на Донеччині повністю знищена російськими окупантами. Після численних атак, останнім з яких став удар керованою авіабомбою, ТЕС втратила всі свої труби та основні споруди

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Про це написав український журналіст Денис Казанський на своєму Telegram-каналі.

"ТЕС у Кураховому залишилася без труб. Спочатку було знищено одну трубу, потім решту. Електростанції більше немає. У рамках допомоги жителям Донбасу Росія продовжує перетворювати регіон на мертву пустку", - зазначив він.

Крім того, у п'ятницю, 22 листопада, радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко опублікував відео моменту авіаудару, який демонструє масштаб руйнувань.

За його словами, результаті атаки було знищено не тільки будівлю електростанції, але й її труби.

  • У четвер, 21 листопада, інформаційний OSINT-портал DeepState повідомив, що російські терористи змогли захопити населений пункт Дальнє на Донеччині.

 

Теги:
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Новини
Україна
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Курахове
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